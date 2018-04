Volkswagen naar Dakar

Door: BV

et de Touareg heeft Volkswagen voor het eerst in de geschiedenis van het merk een heuse terreinwagen in het gamma. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat het model zich op de beter gesmaakte off-roadevenementen in de kijker kan rijden. De constructeur ontwikkelt met dat doel een rallyversie van de Touareg. Die zal klaar zijn om in 2004 deel te nemen aan de FIA Wereldbeker off-roadrally’s. Toch zal volkswagen ook de komende editie van Dakar, die gehouden wordt van 1 tot 19 januari 2003, aan de start verschijnen. Dat zal gebeuren met een buggy. Die krijgt een buizenonderstel en zal op de achterwielen worden aangedreven door een 1.9l TDI dieselmotor. Die neemt deel in de T2 klasse, voor wagens van minimaal 1.160kg en fungeert als testwagen tijdens de ontwikkelingsfase van het project.

Volkswagen brengt deze editie twee exemplaren aan de start. De eerste wordt gestuurd door de Duitse Jutta Kleinschmidt, met de Italiaanse Fabrizia Pons als copilote, terwijl de Belg Stéphane Henrard een tweede exemplaar door de woestijn zal loodsen. Séphane Henrard heeft een rijk gevuld palmares en doet sinds de jaren ’90 mee met dit soort wedstrijden. Eerst op de motorfiets en tegenwoordig met de wagen. Tijdens de Parijs-Dakar rally van 2001 reed hij zich nog met een zelfgemaakte buggy, uitgerust met een TDI-motor van Volkswagen in de kijker. Hij finishte toen als eerste in de klasse voor privéwagens, als eerste in de dieselklasse en was ook nog zevende in de algemene rangschikking. Erwin Weber, voormalig rallypiloot en fabrieksrijder bij Volkswagen, krijgt de leiding over het project.