oyota’s Land Cruiser 90 dateert al van 1996 dus het moederhuis achtte de tijd rijp om de grote 4x4, tegenwoordig ook door de Japanners trendy SUV genoemd, in een nieuw kleedje te steken. Het nieuwe model is wat minder hoog (voor een lager zwaartepunt), breder en langer dan zijn voorganger. De driedeurs is voortaan 4,4m lang terwijl de vijfdeurs dik 4,8m laat optekenen. De totale breedte groeit naar 1,79m voor de normale variant en 1,87m voor de brede koetswerkversies. Verder werd ook de wielbasis wat vergroot wat de beschikbare interieurruimte in positieve zin beïnvloed; de beenruimte nam zowel voor- als achteraan toe. Een derde zetelrij, voor occasioneel gebruik, staat voortaan in de optielijst. Met een nieuw interieur, een verbeterde afwerking en onberispelijke materialen wil Toyota de Land Cruiser kunnen positioneren tegen een luxewagen.

De nieuwe Toyota Land Cruiser zal beschikbaar zijn met twee motoren: de nieuwste versie van de 3.0-liter viercilinder D-4D common rail turbodiesel, goed voor 163pk bij 3.400t/min en 343Nm koppel tussen 1.600 en 3.200t/min en een nieuwe 4.0l V6 benzinemotor die bij 5.200t/min 250pk en bij 3.200t/min 382Nm sterk is en daarmee de krachtigste Land Cruiser ooit wordt. Een permanente vierwielaandrijving moet de wegligging verbeteren terwijl Toyota ook een nieuwe reductiebak en een vergrendelbaar Torsen middendifferentieel voorzien. De veiligheid wordt zowel op de weg als op het terrein gegarandeerd door een schier eindeloze lijst elektronische hulpmiddelen. ABS met remkrachtverdeling, noodremhulp, Downhill Assist Control (met automaat), Hill-start Assist Control (met automaat), Stabiliteitscontrole, Actieve tractiecontroleij en dan zijn er natuurlijk ook nog de obligate frontale airbags en optionele zijdelingse- en gordijnairbags.