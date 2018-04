Hyundai Getz in detail

Door: BV

D

e Koreaanse autobouwer lijkt vastbesloten om in Europa zijn verkoopsvolume grondig op te drijven, en dat moet kunnen met de Getz. Het nieuwe model dat 3,81m lang, 1,66m breed en 1,49m hoog is gaat in het B-segment de concurrentie aan met gevestigde waarden als de Peugeot 206, Renault Clio, Ford Fiësta, Citroën C3, Toyota Yaris, Seat Ibiza, Volkswagen Poloij Desondanks wil Hyundai 80% van de jaarlijkse productiecapaciteit van 120.000 stuks op het oude continent aan de man brengen, wat overeen komt met een marktaandeel van 2%. Om dat te kunnen realiseren werd het ontwerp van de nieuweling afgesteld op de Europese smaak.

Door de voorruit zo ver mogelijk naar voor te schuiven, de Getz relatief hoog te maken en de wielen zo ver mogelijk op de hoeken van de koets te monteren houdt Hyundai het interieur behoorlijk ruim. Dat is immers 1,85m lang, 1,38m breed en 1,18m hoog en biedt in de basisconfiguratie plaats aan vijf inzittenden. Binnen een conventioneel interieurconcept hebben de ingenieurs er alles aan gedaan om het geheel zo gerieflijk mogelijk te maken. Zo is de Getz o.a. voorzien van een achterbank met instelbare hellingsgraad van de rugleuning en zijn er tal van opbergvakjes waarin je je prulletjes kwijt kan. In de koffer is er plaats voor 312l bagage. De achterbank is ook asymmetrisch neerklapbaar waardoor de laadcapaciteit desgewenst kan toenemen tot 977l.

De Getz wordt gebouwd op een nieuw platform dat ontwikkeld werd binnen het kader van een nieuwe platformstrategie die er binnen Hyundai voor moet zorgen dat het aantal terugloopt van 27 naar 7 basischassis zonder dat het aantal modellen noodzakelijkerwijs moet dalen. Vooraan opteerde men voor een Mc-Phersonophanging, achteraan moet een starre as met torsie-eigenschappen voor een uitstekende wielgeleiding zorgen. Vooraan wordt de Getz afgeveerd met olie gevulde schokdempers terwijl men achteraan voor gasgevulde exemplaren opteerde. Remmen doet de Getz met geventileerde schijfremmen vooraan en trommels achteraan in een dubbel diagonaal gescheiden remcircuit met een enkelvoudige 9-duims remdrukregelaar. ABS met remkrachtverdeler is -met uitzondering van het instapniveau- standaard.

De Getz zal in de catalogus staan met vier verschillende motoren en evenveel uitrustingsniveaus. De functie van instapmotor wordt in het gamma waargenomen door de 1.1l 12-kleppen benzinemotor. Dat is een doorontwikkeling van de 1.0 die door de Koreaanse constructeur wordt gebruikt in de Atos. Hij heeft vier cilinders in lijn en drie kleppen per cilinder die worden bediend met één bovenliggende nokkenas. De krachtbron ontwikkelt 62pk bij 5.500t/min. en is goed voor een maximumkoppel van 94Nm bij 3.200t/min. De 1.1 wordt aangeboden met het afwerkingsniveau GLi dat voorziet in hoofdsteunen op alle zitplaatsen, hoogteverstelling van het stuurwiel, asymmetrisch neerklapbare achterbank, elektrisch bediende ramen vooraan en bumpers in koetswerkkleur. Er is ook een 1.1 “up” die recht heeft op ABS, centrale deurvergrendeling en een dakspoiler met derde stoplicht.

De 1.3l heeft een gietijzeren motorblok met aluminium cilinderkoppen en net als de 1.1 drie kleppen per cilinder en een enkel bovenliggende nokkenas. De motor ontwikkelt 82pk bij 5.500t/min en 117Nm bij 3.200t/min. Zowel de drie- als de vijfdeurs worden geleverd in als GLSi en krijgen dus bovenop de uitrusting van de GLi ook nog eens een trip-computer, elektrisch bediende ramen achteraan, zijdelingse airbags, elektrisch bediende buitenspiegels en mistlichten vooraan.

De snelste benzineversie is enkel verkrijgbaar in de driedeurs, de 1.6GT. Deze viercilinder heeft vier kleppen per cilinder, bediend door twee bovenliggende nokkenassen en tekent voor 105pk bij 5.800t/min. en 143Nm bij 3.200t/min. De GT is overigens de best uitgeruste versie en krijgt er ten opzichte van de GLSi een alarmsysteem, dashboard in carbon-look, afstandsbediening voor de centrale vergrendeling, verwarmde buitenspiegels, airco en lichtmetalen 15-duimsvelgen bij. Dieselliefhebbers moeten nog tot begin 2003 op hun honger blijven zitten, dan zal Hyundai de Getz ook commercialiseren met de 1.5CRDi (80pk en 170Nm) uit de Accent en de Matrix.

Voor de goedkoopste driedeurs vraagt Hyundai € 8.899. De 1.1 “Up” is kost exact € 500 meer terwijl de 1.3 GLSi en de topversie 1.6 GT voor respectievelijk € 11.399 en € 13.599 van eigenaar wisselen. Voor de versie met vijf deuren betaal je sowieso € 9.299 en € 9.899 voor de “Up”. Deze versie laat zich niet combineren met de 1.6 en daardoor is de 1.3GLSi met een prijskaartje van € 11.799 het topmodel.