Jaguar XJ wordt afgelost

a de S-Type en de X-Type vond Jaguar het hoog tijd om de grote XJ onder handen te nemen. Die werd voor het eerst geïntroduceerd in 1968 en sindsdien werden er, over zeven generaties, meer dan 800.000 stuks van gebouwd. Dat is meer dan de helft van alle Jaguars ooit. Hoewel de klassieke stijl van het viervolume-koetswerk -dat bij de Jaguar-klanten sterke appreciatie geniet- werd behouden, is deze limousine hoger, langer en breder dan zijn voorganger. Hij meet voortaan 5,08m in de lengte, 1,87m in de breedte en 1,45m in de hoogte. Ook de wielbasis is toegenomen; voortaan staan de wielen 3,03m uit elkaar.

Om het gewicht te drukken en zowel het verbruik als de prestaties te verbeteren maakt Jaguar voor de nieuwe XJ veelvuldig gebruik van aluminium. Daardoor werd de structuur niet minder dan 40% lichter en kon op het totaalgewicht nog 200kg bespaard worden ten opzichte van het vorige model.

In het interieur wordt de klassieke huisstijl van het merk gecombineerd met nieuwe technologieën. Comfort was vanzelfsprekend een topprioriteit tijdens de ontwikkelingen. De voorzetels zijn dan ook in 16 richtingen elektrisch verstelbaar, de lendensteun is in 4 richtingen aanpasbaar terwijl voor de achterbank naast de vaste zetels ook geopteerd kan worden voor individueel elektrisch aanpasbare zetels. Naast het elektrisch verstelbare stuur Őniet echt meer een uitzondering in deze klasse- kan je bij de Jaguar ook de pedalenset met een druk op de knop van positie veranderen. Jaguar gaat ook een multimedia-entertainmentsysteem voorzien dat de mogelijkheid biedt om tegelijk drie verschillende audio- video- of spelsystemen te gebruiken. Een nieuwe airco met vier individueel instelbare zones maakt de opsomming van de voornaamste nieuwigheden in het interieur compleet. De toename in afmetingen en wielbasis zorgt uiteraard voor meer ruimte binnenin. Vooral de hoofd- been- en schouderruimte gingen erop vooruit.

De XJ van de achtste generatie zal verkrijgbaar zijn met vier verschillende motoren. De twee topuitvoeringen krijgen elk een versie van de 4.2l V8 onder de kap. De XJR krijgt de motor met drukvoeding, waardoor die 400pk sterk wordt. De atmosferische variant staat een trapje lager, maar is nog steeds goed voor 300pk. Een nieuwe 3.5l V8 zal 262pk ontwikkelen terwijl de instapversie uitgerust zal worden met een 3.0 V6 met 240pk. Alle motoren worden gekoppeld aan de door ZF ontwikkelde zestrapsautomaat die eerder dit jaar op de S-Type werd geïntroduceerd.

Het aluminium onderstel krijgt zowel voor- als achteraan een aangepaste versie van de ophanging de S-Type, zij het met standaard luchtvering en hoogteregeling voor optimaal comfort in alle omstandigheden. Bovendien krijgt de XJ ook steeds een verbeterde versie van het CATS-systeem. Dat computergestuurde systeem past de instellingen van de dempers constant aan en garandeert zo een optimale controle in alle omstandigheden. Als het desondanks toch mis gaat, staan voortaan ABS met remkrachtverdeler, tractiecontrole en stabiliteitscontrole ter beschikking. De collectie plofkussens bestaat uit frontale en laterale exemplaren vooraan en gordijnairbags over de gehele lengte van het interieur.

De XJ wordt op het Salon van Parijs voor het eerst aan het publiek getoond, maar hij zal pas vanaf de lente van 2003 in de showroom te vinden zijn.