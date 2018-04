Fiat Stilo SW, de derde variant

Door: BV

a een dynamisch gelijnde driedeurs en een wat conservatievere vijfdeurs onthult Fiat nu de derde telg uit de Stilo-familie; de break. Net als bij concurrent Peugeot krijgt die het toevoegsel SW.

De nieuwe functionele variant wordt 4,51m lang, 1,75m breed en 1,57m hoog terwijl een wielbasis van 2,60m inzake comfort voor een positief uitgangspunt moet zorgen. Hoewel Fiat voor de ontwikkeling van de break logischerwijs uitging van de langere en hogere vijfdeurs toont het eindresultaat (dat nog hoger werd) toch behoorlijk dynamisch. Naast de grote wielen zorgt de opgaande gordellijn en de plooilijn die over de volledige flank loopt voor een sportief uitzicht. Om de Stilo SW uiterlijk gespierd te laten overkomen en de binnenruimte te maximaliseren blijft de achterpartij relatief breed. De laag openende kofferklep is eigenzinnig vormgegeven en heeft een achterruit die desgewenst (optioneel) apart kan geopend worden. De koffer is gelijkmatig van vorm en is 510l groot. Met de asymmetrisch gedeelde achterbank neergeklapt vergroot die tot 1.480l.

Het gamma zal naast 7 lakkleuren en twee uitrustingsniveaus (Actual en Dynamic), die de koper elk nog eens de keuze laten uit een aantal bekledingsmogelijkheden, aanvankelijk ook nog drie motorversies omvatten. Het rijtje wordt geopend door een 1.6 16v benzine met 103pk. Die lanceert de Stilo SW in 11,4sec naar 100km en haalt een top van 183km/u. Bij de diesels is er keuze uit twee versies van de 1.9JTD. De eerste is 80 paarden sterk, de tweede heeft 115pk. Met de minst krachtige variant in het vooronder haalt de break 100km/u na 13,8sec en bedraagt de topsnelheid 170km/u. De versie met meer vermogen laat 11,2sec en 190km/u optekenen.

Fiat heeft getracht het interieur zo flexibel mogelijk te maken. Vooraan is wordt de boordplank van de andere Stilo’s overgenomen, maar achteraan zijn beide achterzetels naast neerklapbaar ook nog verschuifbaar, is er een skiluik en hebben ze een instelbare rugleuning. Optimaal comfort, met een grote been- en hoofdruimte en een aanpasbaar ruimteaanbod zijn het resultaat.

Bij de lancering van de Stilo stond de concurrentie met name bij de opsomming van de veiligheidsvoorzieningen eerder bleek toe te kijken. De break krijgt alles wat de normale versie ook heeft en wordt op het gebied van veiligheid dan ook meteen de koploper in zijn klasse. We hebben het dan onder andere over 5 driepuntsgordels, 8 airbags, ABS met remkrachtverdeler, noodremhulp, antispinsysteem en stabiliteitscontroleij het meeste daarvan is standaard.

De eerste publieke voorstelling gebeurt op de Fiat-stand op de Mondial 2002, van 28 september tot 13 oktober in Parijs. Hoeveel de break moet kosten is nog niet geweten.