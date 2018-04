Mazda 6 MPS concept

Door: BV

D

e Japanners willen op de Mondial 2002 de show stelen met de Mazda 6 MPS. Dat is een sportieve versie van de recent gelanceerde Mazda 6 die door de Europese ontwerpafdeling van de autobouwer in het Duitse Oberursel werd ontwikkeld. De concept krijgt een nieuwe versie van het vijfhoekige Mazda-radiatorrooster en een luchtinlaat die vergelijkbaar is met die van de RX-8 sportcoupé. Om de stroomlijn te bevorderen en het uiterlijk wat agressiever te maken monteerde Mazda ook nog een grotere voorbumper en achterspoiler. Meer gewelfde wielkasten die door 18-duims lichtmetaal worden opgevuld vervolledigen het geheel.

Onder de kap zit een 2.300cc turbomotor die goed is voor 280pk bij 6.500t/min en 360Nm bij 3.500t/min. Die wordt gekoppeld aan een manuele zesbak die geschikt is voor de verwerking van het hoge motorkoppel en vierwielaandrijving met elektronisch gestuurde koppelregeling voor meer stabiliteit. Dat systeem zou in combinatie met de dikke 245/40ZR18-rubbers voor een opmerkelijk goed weggedrag moeten zorgen. De exacte prestaties heeft Mazda nog niet bekendgemaakt.

Bij een sportieve look aan de buitenzijde hoort een aangepast interieur. De constructeur koos voor diepblauw en metaal voor het instrumentenbord, aluminium schakelaars en een bekleding met zwart en wit leder.