Volkswagen Golf R32 geprijsd

olkswagen heeft de prijs van de Golf R32, die de 3.2l V6 motor van de Phaeton onder de kap krijgt, bekendgemaakt. Wie wil profiteren van het vermogen van 241pk bij 6.250t/min. en een koppel van 320Nm rond 3.000t/min. moet er minstens € 35.370 voor neertellen. Dan heb je wel een Golf waarmee je naar 100 kan in amper 6,6seconden en die er pas bij 247km/u de brui aan geeft.

Om de noodzakelijke krachten op het wegdek over te brengen monteerde VW de gekende 4motion vierwielaandrijving in combinatie met specifieke 18-duims lichtmetalen velgen en banden met maatje 225/40. Het chassis ligt een centimeter lager dan dat van de V6, en bijgevolg 2cm lager dan de andere versies van het model. Uiteraard zijn de veren en de dempers opnieuw afgesteld. Het geheel komt weer tot stilstand middels inwendig geventileerde schijfremmen. Vooraan hebben die een diameter van 33,4cm, achteraan zijn ze 25,6cm groot. Naast het noodzakelijke ABS is ook een remkrachtverdeler en ESP aanwezig.

De krachtigste Golf ooit is uiterlijk herkenbaar aan de velgen met 15 spaken, een specifieke voorbumper met drie grote luchthappers, zijschorten en een hertekende achterbumper met aan elke kant een ronde verchroomde uitlaat. Verduisterde lichtblokken achteraan, xenonlichten en warmtewerend glas in een specifieke blauwe tint moeten het ‘hightech’ karakter versterken. Binnenin vind je voor het eerst in een Golf voorzetels met geïntegreerde kopsteunen, een sportstuur en een reeks in aluminium uitgevoerde onderdelen. Een gewijzigd dashboard, met een kilometerteller tot 300km/u maakt het plaatje compleet.