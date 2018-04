Dit is de Mazda 2

Door: BV

I

n Japan stelde Mazda de nieuwe generatie van de Mazda Demio voor. Die zal in Europa Mazda 2 gaan heten, overeenkomstig de typeaanduiding van de Mazda 6 die in land van de rijzende zon als Atenza door het leven gaat.

Het uiterlijk is aangepast aan de nieuwe huisstijl; met lichtblokken met helder afdekglas vooraan en het intussen typerende vijfhoekige radiatorrooster. Achteraan is de meeste opvallende wijziging weerom de vorm van de lichtunits. Die waren bij het vorige model rechthoekig en verticaal georiënteerd, en zijn nu langgerekt werden horizontaal gepositioneerd. Ze doen ons behalve aan de Mazda 6 ook denken aan een Alfa 156 of 147.

Het interieur is een pak vrolijker dan dat van z’n voorganger, met Őafhankelijk van de uitvoering- een beige of grijs geïnspireerd schema, een tweekleurige aankleding van het dashboard en opvallende kleuraccenten.

De 2 wordt in Japan op de markt gebracht in drie versies; Cozy, Sport en Casual. Die beogen elk een ander doelpubliek. De agressiever vormgegeven bumpers, zijschorten en de dakspoiler maken van de Sport de meest herkenbare variant. In Japan zal alvast ook geopteerd kunnen worden voor een versie met een groot canvasdak.

Het model wordt aangeboden met een 1.3l en 1.5l benzinemotor met een vermogen van respectievelijk 92 en 113pk. In welke versies de Europese exemplaren verkrijgbaar zullen zijn staat nog niet vast, maar we kunnen u wel al met zekerheid vertellen dat er een 1.4l diesel komt. Dat is Common-Rail turbodiesel die door PSA en Ford samen werd ontwikkeld en intussen al verkrijgbaar is in de 206, C3 en de Fiësta. Een productievestiging in Spanje zal het oude continent bevoorraden. Daar wordt nu ook al de Ford Fiësta, op dezelfde bodemplaat als de kleine Mazda, in elkaar gestoken. Begin volgend jaar mag u de Mazda 2 bij de dealers verwachten.