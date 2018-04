Groen licht voor Volkswagen Microbus

Door: BV

olkswagen heeft het licht op groen gezet voor de ontwikkeling en de productie van de Microbus. Die werd als concept car speciaal voor de Amerikaanse markt getekend door de Californische designstudio van de constructeur en debuteerde vorig jaar op het Autosalon van Detroit. In maart 2001, op het autosalon van Genève beleefde de retro-bus (want net als de Beetle geïnspireerd op een meer dan 50 jaar oude VW-creatie) zijn Europese première. Omdat na de enthousiaste reacties van het publiek in Detroit, Genève, Tokyo en Frankfurt ook de marktstudies positief uitvielen, gaat VW hem nu ook effectief bouwen.

Het model zal in de VW-fabriek van Hanover van de band lopen. Daarvoor komen er 1500 arbeidsplaatsen bij. Een exacte startdatum is nog niet gegeven, maar het is onwaarschijnlijk dat het eerste exemplaar voor eind 2004 de productievestiging verlaat.