Mazda MPV vernieuwd en met diesel

azda’s grote monovolume voor 7 werd in 1999 gelanceerd en is nu door de constructeur onder handen genomen. De uiterlijke wijzigingen beperken zich tot de klassieke facelift-items; hertekende bumpers, het karakteristieke vijfhoekige radiatorrooster, nieuwe koplampen en andere 16-duims lichtmetalen velgen op sommige versies.

Het interieur werd functioneler en sportiever. De ingenieurs bij Mazda namen tal van details onder handen. Aan de rugzijde van de voorzetels monteerde men handgrepen om het instappen van passagiers op de tweede rij te vergemakkelijken, de schuifdeuren kregen een nieuw vergrendelingsmechanisme en zijn voortaan ook makkelijker te bedienen en in de optielijst staat voortaan een naviagtiesysteem met 5,8-duims kleurenscherm dat in de middenconsole wordt geïntegreerd. Op de TSi-versie krijgt het instrumentenbord een sportieve carbon-look.

Doordat de tweede zetelrij voortaan neerklapbaar is zonder dat de hoofdsteunen verwijderd moeten worden, kunnen personen sneller en eenvoudiger gebruik maken van de derde zetelrij.

Onder de kap van de MPV moet de 2-liter benzine van 120pk plaats ruimen voor een nieuwe 2.3l viercilinder. Die is 141pk sterk bij 6.000t/min. en levert 195Nm bij 4.000t/min. Daarmee haalt de monovolume 100km/u in 12,8sec. De topsnelheid bedraagt 180km/u. Voor het eerst biedt Mazda ook een 2-liter common-rail diesel aan. Een belangrijke troef want de verkoop van diesels zit, vooral bij monovolumewagens, nog steeds in de lift. De krachtbron laat 136 paarden los bij 3.500t/min. en ontwikkelt 310Nm bij 2.000t/min. De MPV CDVi gaat naar 100km/u in 13,2sec en een heeft een topsnelheid van 176km/u terwijl hij een gemiddeld verbruik van 7,1l laat optekenen.

De benzineversie is verkrijgbaar vanaf € 22.999. De diesel moet de Japanse autobouwer minstens € 1.000 meer opbrengen.