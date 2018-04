Prijs Mazda 6 gekend

Door: BV

M

azda’s opvolger voor de minder gesmaakte 626, de 6, zal verkrijgbaar zijn in 3 verschillende koetswerkuitvoeringen. Er is een klassieke sedan, een hatchback of vijfdeurs en een break die door Mazda werd voorgesteld als Sportswagon, maar in de definitieve prijslijst een @ krijgt tussengevoegd om uit het vaarwater van Alfa-Romeo -die al een Sportwagon hebben- te blijven. De verschillende uitrustingsniveaus worden in opgaande lijn Si, TSi en TRSi genoemd zoals in de rest van het gamma.

De vierdeurs is vanaf € 19.999 verkrijgbaar met een 1.8l benzinemotor van 120pk. De 2.0 benzine met 141pk kost minstens € 24.499 en is dan uitgerust met een automaat. De handgeschakelde variant kost eigenaardig genoeg € 800 meer, maar is wel standaard voorzien van verwarmde zetels, zwart lederen interieur en lichtmetalen velgen. Dieselen kan met de 2-liter common-railmotor met 120pk vanaf € 21.499.

Voor de vijfdeurs met 1.8l betaal je minstens € 20.399. De goedkoopste 2-liter is, net als ook bij de Sports@Wagon en sedan het geval is, de automaat. Die gaat voor € 24.899 over de toonbank terwijl de handgeschakelde versie met dezelfde opties als hierboven € 25.699 moet opbrengen. De vijfdeurs kan ook besteld worden met een 2.3l viercilinder die 166pk sterk is. Je betaald er € 31.399 voor. Het dieselaanbod van de vijfdeurs omvat de 2-liter common-railmotor in twee varianten. In dezelfde configuratie als de sedan, met 120pk, gaat hij € 21.899 kosten. Er is echter ook een versie die 136pk ontwikkelt en vanaf € 30.499 verkrijgbaar is.

Met uitzondering van de topversie is het gamma van de Sports@Wagon gelijk aan dat van de hatchback. De 1.8l kost € 20.999, de 2.0 kost met automaat € 25.499 terwijl je voor de handgeschakelde versie € 26.299 moet sparen. Ook de 2.3l is in deze versie verkrijgbaar. Die kost € 31.999, maar voor € 35.799 kan je die ook combineren met vierwielaandrijving en een Activematic-automaat. Dieselen kan met 120 of 136pk voor respectievelijk € 22.499 en € 31.099.

De vierdeurs komt in de loop van deze maand bij de dealers. Het gamma wordt tegen half september vervolledigd.