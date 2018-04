Speciale Morgan Le Mans '62-series

Door: BV

e Britse sportwagenbouwer keert terug naar Le Mans. Dat wordt gevierd met speciale Le Mans ’62 reeksen van de Plus 8 en 4/4. In 1962 behaalde Morgan, met Christopher Lawrence als teamleider (en nu hoofd ontwikkeling bij Morgan), in de 2-literklasse de zege. Van elk type zijn er slechts 40 individueel genummerde exemplaren verkrijgbaar. De specifieke uitrusting omvat onder meer een nieuw ontwikkelde hard-top, 16-duims spaakvelgen, geperforeerde pedalen, houtafwerking, sportuitlaat en een speciale ‘racing green’ lakkleur. In de UK vraagt Morgan voor de Plus 8 39.900 pond, de 4/4 wisselt al voor 27.500 pond van eigenaar.