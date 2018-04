Volvo XC70 met diesel

Door: BV

a de S80, V70, S60 en de aankondiging van een dieselversie van de nog in België te lanceren XC90 komt de D5 er nu ook in de vierwielaangedreven XC70 (voorheen V70 XC). De vijfcilinder levert 163pk bij 4000t/min en niet minder dan 340Nm bij 1.750 krukasrotaties per minuut. In eerste instantie wordt de krachtbron gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. Daarmee duwt de motor de zware break in 11,5sec naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 195km/u. Later, tijdens het tweede kwartaal van 2003, komt er een handgeschakelde bak. Volvo belooft voor de automaat een gemiddeld verbruik van 8,5l/100km, wat de XC70 een actieradius van iets meer dan 800km geeft.

De vierwielaandrijving werd door de zweden eveneens onder handen genomen. Het nieuwe elektronisch gestuurde systeem dat samen met specialist Haldex werd ontwikkeld, reageert beduidend sneller dan de viscokoppeling die Volvo voordien gebruikte. Het vermogen (van 5 tot 65%) wordt al naar de achterwielen gestuurd zodra de voorwielen amper één zevende van een omwenteling doorspinnen. Omdat het systeem zorgt voor merkbaar meer tractie in moeilijke omstandigheden, moet het de terreinwaardigheid van het model ten goede komen.

De prijs is nog niet bekend.