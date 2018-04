Dit is de nieuwe Saab 9-3!

Door: BV

e Zweedse autobouwer stelt de nieuwe 9-3 voor. Volgens Saab de eerste in een hele rij van belangrijke nieuwigheden die zich stuk voor stuk zullen richten op een apart nichesegment. De styling van de nieuwe Saab is resoluut sportief; de bolle snuit wordt gekenmerkt door de typische radiatorroosters die geflankeerd worden door strak afgelijnde compacte lichtunits met geïntegreerde richtingaanwijzers achter helder afdekglas. De uitgesproken lip aan de voorzijde en de grote horizontale luchthapper onder de bumper versterken het dynamisme. Een sportief coupé-achtig uiterlijk wordt eveneens bekomen door het sterk uitgewerkte wigprofiel in de flank en de vlakke plaatsing van voor- en achteruit. Saab wil de wagen een indruk van snelheid geven, ook als hij stilstaat. De korte overhangen en het licht negatieve wielcamber helpen daarbij. De koets is voortaan 1,76m breed, 1,46m hoog en 4,63m lang. Dat is in lengte én breedte een toename van 5,5cm terwijl de wielbasis iets meer dan 7cm groeit. Vooral de achterpassagiers gaan daarvan profiteren.

De nieuwe koets laat een uitstekende Cx van 0,28 optekenen. De uitgekiende luchtstroom mindert volgens Saab bovendien de positieve lift op de achteras waardoor de 9-3, die zich nu nog duidelijker als een sportieve Sedan profileert, langer stabiel zou moeten blijven.

Saab introduceert meteen ook een aantal nieuwe motorversies. Er komen drie nieuwe turbogeladen 2-liter benzinemotoren met vermogens van 150pk (typeaanduiding 1.8t), 175pk (typeaanduiding 2.0t) en 210pk (typeaanduiding 2.0T). Ook de 2.2 common-rail turbodiesel met 125pk zal present zijn. Het vermogen vindt zijn weg naar het asfalt via de voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak. Er zal ook geopteerd kunnen worden voor een manuele zesbak een of een automaat met vijf verhoudingen. Die laatste beschikt overigens ook over een stand die manueel schakelen (via het pookje of met knoppen aan het stuur) mogelijk maakt. De 9-3 zal verkrijgbaar zijn in de afwerkingsniveau’s Linear (met stoffen bekleding), Arc (met 16-duims lichtmetaal, leder en houtinleg) en Vector (met 17-duimsvelgen, aluminiumdecoratie en een leder-stofcombinatie) die elk een eigen sfeer oproepen. Daarnaast zal ook de type-aanduiding Aero behouden blijven voor de krachtigste topuitvoeringen.

Het onderstel van GM is hetzelfde als dat van de nieuwe Opel Vectra, zij het met een iets kortere (-2,5cm) wielbasis. De onafhankelijke wielophanging is van het type McPherson vooraan, achteraan maakt men gebruik van een multi-linksysteem. Een hulponderstel met rubberen verbindingspunten aan de voorzijde moet trillingen beperken terwijl een laag gemonteerd stuurhuis voor een direct en accuraat stuurgevoel moet zorgen.

Ook op het vlak van comfort, uitrusting, veiligheid en technologie moet de Zweed weer volledig up-to-date zijn. Daartoe voorziet men de integratie van o.a. Dual-zone airco, bluetooth draadloze technologie voor links met GSM en handcomputer, een geavanceerd ESP-systeem, nieuwe actieve hoofdsteunen, parkeersensoren, zes airbagsij

De introductie volgt in september.