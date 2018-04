Mercedes C 32 AMG Sport Coupé

Door: BV

H

uistuner AMG heeft de C Sport Coupé van het merk met de ster onder handen genomen. De krachtbron van dienst is de 3199cc V6 met compressor die ook in de SLK 32 AMG en C 32 AMG dienst doet. Die motor levert 354pk bij 6.100t/min en 450Nm bij 4.400t/min. Daarmee katapulteert de compacte coupé zich in 5,2sec naar 100km/u. 200 staat na amper 18,3sec op de teller. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u.

Al dat geweld wordt gekoppeld aan een vijftraps automatische transmissie met AMG Speedshift, een manuele bedieningsmodus. De bak schakelt 35% sneller dan een conventioneel systeem. AMG nam natuurlijk ook de ophanging en het remsysteem onder handen. Daardoor ligt de C 32 AMG Sport Coupé 30mm dichter tegen de grond. Gigantische 18-duims lichtmetalen wielen maken plaats voor de grote geventileerde schijven rondom (vooraan geperforeerd). Het wegcontact is voor rekening van laagprofielbanden met maatje 245/40 R18 vooraan en 275/35 R18 achteraan.

Het model krijgt ook nog een aangepaste body-kit met AMG velgen, een sportievere voor- en achterbumper, zijskirts en een dubbele uitlaat. Het interieur wordt aangepast aan de individuele eisen van elke klant.