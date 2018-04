Laatste Chrysler Prowler onder de hamer

Door: BV

hrysler stopt zoals voorzien met de productie van de Prowler. Dat is zonder twijfel de meest originele wagen uit het gamma van de constructeur. Het model werd voor het eerst aan het publiek getoond in 1993 op het Autosalon van Detroit. Omdat de reacties zo overweldigend waren volgde in 1996, op datzelfde autosalon, de productieversie. De productie startte in juni 1997, als een Plymouth. Het management besliste in 2000 evenwel tot de stopzetting van dat merk waardoor de ‘Hot-Rod’ een Chrysler werd. Tijdens de vooraf geplande productieperiode van vijf jaar, die nu op zijn eind loopt, gingen 11.000 Prowlers over de toonbank. Het laatste exemplaar wordt ten voordele van een goed doel geveild bij Christie’s.

Het unieke exemplaar is uitgevoerd in een High-Voltage blauw en krijgt een speciale aanhangwagen. Daarin zitten enkele Prowler-memorabilia (waaronder de originele schetsen). Het onderstel draagt de handtekeningen van het volledige Prowler-team. Op 18 mei gaat het verzamelobject onder de hamer.