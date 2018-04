Mazda MX-5 Coupé: buitenbeentje voor Japan

Door: BV

D

e compacte open tweezitter van Mazda, de MX-5, krijgt er amper twee jaar voor zijn definitieve aflossing als best verkochte roadster ter wereld nog een nieuwe variant bij. Het gaat om een Coupé. Niet simpelweg een aangepaste versie met hard-top, maar een volledig nieuwe koets. Die krijgt een schuinere achterruit, een bolle daklijn en aangepaste voor- en achterbumpers. Vooral vooraan zijn die geïnspireerd op de nieuwe Mazda RX-7. Onderhuids is de nieuwe variant volledig gelijk aan de cabrio, enkel de ophanging wijzigde wat om het hogere gewicht van de metalen dakconstructie en grote glazen achterruit te compenseren. De prestaties lijden er niet onder want de luchtweerstandscoëfficiënt van de nieuweling is lager dan bij de cabrio. De topsnelheid is zelfs wat hoger. Een ander voordeel van de nieuwe lijn is de gevoelige toename van het koffervolume. De wielen en de lichtunits zullen -in tegenstelling met wat op de foto te zien is- niet anders zijn dan bij de huidige MX-5. Voorlopig gaat Mazda de variant enkel in thuisland Japan te koop aanbieden.