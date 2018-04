Daewoo nu echt van GM

Door: BV

aewoo nu echt van GM.Na een ellenlange onderhandelingsperiode van meer dan een jaar zijn Daewoo en GM nu tot een akkoord gekomen. Dat werd eerder al enkele malen aangekondigd maar is nu pas definitief. Het noodlijdende Daewoo en GM vormen een nieuwe automobielonderneming GM, een aantal van haar zakelijke partners, en de crediteuren zullen de aandeelhouders zijn van dit nieuwe bedrijf.Als de transactie binnen twee tot drie maanden zal zijn afgerond, afhankelijk van de goedkeuring van het gerechtshof en de Koreaanse regering, zal de nieuwe firma leiding geven aan een groot deel -maar niet alle- bezittingen van Daewoo Motor Company. Het huidige management werkt verder tot de overname bekrachtigd is.

GM investeert 251 miljoen dollar in de nieuwe onderneming die een jaarlijks inkomen zal hebben van naar schatting 5 miljard dollar. Het Amerikaanse concern krijgt zo 42,1% van de aandelen van de nieuwe onderneming in handen. De voornaamste schuldeisers van Daewoo krijgen 33%. De overige 24,9% is voor rekening van enkele verschillende zakenpartners die banden hebben met GM. De schuldeisers geven het nieuwe bedrijf een langlopende lening van niet minder dan 1,2 miljard dollar waarop de voorlopig naamloze autoproducent jaarlijks 3,5% intrest verschuldigd is.

GM dat met 67% van de aandelen onder zijn controle de feitelijke leiding van het nieuw op te richten bedrijf stevig in handen heeft, is opgetogen met het akkoord. Chairman John F. Smith Jr. verklaarde: 'Dit is een belangrijke dag voor GM, de investering van GM in dit nieuwe bedrijf stelt ons in staat actief te zijn op de belangrijke Zuid-Koreaanse markt, en te delen in de voordelen van de uitstekende productontwikkeling en productiecapaciteiten. De onderneming zal een nieuwe generatie van scherp geprijsde auto's produceren die wereldwijd op de markt kunnen worden gebracht.' Wordt vervolgd dus.