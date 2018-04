Febiac promoot scooter

Door: BV

e Belgische automobielfederatie, Febiac, promoot het gebruik van gemotoriseerde tweewielers. Een scooter is wendbaar en neemt weinig plaats in waardoor hij bij uitstek geschikt is voor verplaatsingen in de steden. Bovendien mag iedereen die al twee jaar rijervaring heeft met een wagen gewoon overstappen op een scooter van 125cc. Febiac biedt geïnteresseerden een kennismakingsnamiddag aan in verschillende centra in België, onder begeleiding van professionele instructeurs, voor de symbolische prijs van € 10. Je krijgt er dan meteen een kortingsbon van € 200 voor een 125cc-scooter bovenop. Febiac verloot ook zo’n exemplaar onder de deelnemers van de kennismakingssessies. Voor extra info en de wedstrijd kan u tot 1 juni terecht op de webstek van febiac.