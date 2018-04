Hyundai Family Day

Door: BV

p 1 Mei organiseert Hyundai de eerste Family Day. Een evenement dat rond Hyundai’s sponsoring van de Wereldbeker Voetbal in Korea en Japan in het leven wordt geroepen. Op 1 Mei gaan alvast de Belgische finales amateurvoetbal met 60 ingeschreven ploegen, 5 tegen 5, door aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De twee winnende ploegen gaan dan door naar de Europese finale in Frankfurt.

Hyundai kleedt het evenement aan met een groot aantal attracties voor jong en oud. Er zal aandacht besteed worden aan o.a. muurklimmen, speleologie, bungee run, skating, volleybal, basketbal, duiksportij Een circus komt demonstraties en initiaties geven, er zijn roofvogels te bewonderen en natuurlijk is er ook muziek; met o.a. Geena Lisa en Ben Crabbé. Natuurlijk gaat Hyundai er tevens zijn volledige gamma in de kijker zetten. Er komt een automarkt met netto-prijzen op verschillende modellen. Wie wil kan er ook even aan boord van elk denkbaar Hyundai-model kruipen voor een testrit door Brussel.

De toegang is gratis als je een uitnodiging hebt, maar die zijn vrij te krijgen bij alle Hyundai-verdelers.