Facelift voor Mazda MPV

azda frist de MPV, zijn grote monovolume, op. Het uiterlijk krijgt alvast een dynamischer voorkomen, overeenkomstig de nieuwe Mazda-stijl die met de Mazda-6 wordt geïntroduceerd. Het intussen typische vijfhoekige radiatorrooster wordt geflankeerd door strak gelijnde lichtunits met helder glas en aparte optieken op een donkere achtergrond.

Voortaan zijn een geavanceerd entertainmentsysteem, een wegklapbare tafel voor het interieur en elektrisch bediende zijdelingse schuifdeuren als optie verkrijgbaar. De MPV krijgt als eerste een nieuw ontwikkelde 2.3l viercilinder-in-lijn benzinemotor in het vooronder. Die heeft onder andere 16 kleppen en een variabel inlaatsysteem en werd door Mazda ontwikkeld voor gebruik in de hele Ford-groep. De motor is 163pk en 208Nm sterk. Daarnaast kan ook geopteerd worden voor een 3-liter V6 met 197pk en 267Nm. In thuisland Japan, waar het model vanaf heden verkrijgbaar is, kan de MPV naar keuze besteld worden met voor- of vierwielaandrijving. Aanpassingen aan de ophanging moeten voor een beter weggedrag zorgen zonder afbreuk te doen aan het comfort.

Na Japan is voor Europa eerst nog de VS aan de beurt.