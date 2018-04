Volkswagen Phaeton in detail

Door: BV

D

e nieuwe grote luxelimousine van de constructeur die in september in ons land verwacht wordt, is een stap in Volkswagen’s strategie om in alle segmenten aanwezig te zijn. Het is ook in dat kader dat we ons binnenkort mogen verwachten aan een compacte monovolume -waarschijnlijk gebaseerd op de Golf- en de Touareg die voor Volkswagen de eerste stappen zal zetten in het SUV-segment.

De Pheaton (uitgesproken als feeton) werd op het Autosalon van Genève voor het eerst aan het publiek voorgesteld. De limousine werd 5,06 meter lang, 1,45m hoog en 1,9m breed. De wielbasis is 2,88m lang. De veiligheid aan boord wordt gegarandeerd door een hele reeks veiligheidsvoorzieningen. De gebruikte productieprocédés, zoals laserlassen, resulteren in een erg hoge torsiestijfheid. Een schier eindeloos arsenaal elektronische hulpjes zorgt ervoor dat de wagen ook in de meest onvriendelijke omstandigheden bestuurbaar blijft en er dus een zo groot mogelijke kans bestaat dat een ongeval kan vermeden worden. De motor, de wieltreinen en het koetswerk zijn allen ontwikkeld om zonder problemen snelheden tot 300km/u aan te kunnen.

De veiligheidsuitrusting omvat ook automatische veiligheidsgordels op alle plaatsen, actieve hoofdsteunen vooraan en 8 airbags; twee frontale, vier zijdelingse en twee gordijnairbags.

Het interieur werd door Volkswagen, op het merklogo en het met leer beklede stuur na, volledig nieuw ontwikkeld. Het tweekleurige dashboard (met antireflecterend materiaal voor de bovenkant van het instrumentenblok) bestaat uit heldere rechte lijnen en moderne designelementen. De omlijstingen van de wijzerplaten en het centraal in het dashboard gemonteerde analoge klokje zijn getooid met een verchroomde rand. De panelen voor de houtinleg worden met de hand gekozen en bewerkt. Het stuurwiel zal steeds in de hoogte en de diepte verstelbaar zijn, elektrisch bij de topversie. De Phaeton krijgt ook een nieuwe airconditioning. De “4-Corner-Climatronic” staat toe dat alle passagiers, met uitzondering van de middelste achteraan, hun eigen temperatuur instellen. Als optie zal VW ook een schuifdak aanbieden. Dat is voorzien van zonnecellen die, zelfs als de motor uitgeschakeld is, stroom voorzien voor een elektrische ventilator. Die zorgt ervoor dat de temperatuur in de wagen niet te veel stijgt.

De voorzetels zijn standaard 12-voudig elektrisch verstelbaar. Achteraan zal gekozen kunnen worden uit drie verschillende zetelconfiguraties. Een driepersoonsachterbank is standaard, maar wie het geld heeft kan ook opteren voor een zesvoudig verstelbaar systeem met klimaat en massagefunctie. De topversies krijgen twee afzonderlijke zetels met een tienvoudige verstelling. Die hebben ook een systeem om in- en uitstappen te vergemakkelijken. Zodra de deur open gaat, schuiven de zetels 10cm achteruit. Dubbele beglazing is eveneens standaard.

Volkswagen ontwikkelde voor de Phaeton een traploze luchtvering op de vier wielen. Het systeem regelt constant de rijhoogte van de wagen en de dempingkracht op elke veerpoot. Het systeem minimaliseert zo de koetswerkbewegingen bij remmen, accelereren of in de bocht en zorgt in alle omstandigheden voor een optimaal comfort. Het onderstel van de Phaeton kan zich op drie niveaus bevinden: het hoge niveau dat 25mmmso-spacerun: yes"> hoger is dan het normale niveau en vooral op slechte wegen gebruikt zal worden, het normale niveau, en het lage niveau dat 15mm lager is en bij hoge snelheden voor meer stabiliteit zal zorgen. De bestuurder kan via bedieningstoetsen op de middenconsole ook zelf kiezen voor het normale of het hoge niveau. Indien gewenst kan manueel gekozen worden voor een Basic, Comfort, Sport of Sport2 Ő afstelling van de demping.

Aanvankelijk zal de Phaeton verkrijgbaar zijn met een 3.2l V6 en een 6.0l W12 benzinemotor. Een diesel volgt later. De instapmotor heeft een inhoud van 3.189cc en ontwikkelt 241pk bij 6.200t/min. Het maximumkoppel bedraagt 315Nm en is bij 2.400t/min ter beschikking. De aandrijving gebeurt op de voorwielen. Deze krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en zorgt voor een topsnelheid van 245km/u.

De 5998cc W12 ontwikkelt 420pk bij 6.000t/min. Een koppel van niet minder dan 550Nm staat bij 3.000t/min ter beschikking. De motor wordt in dit geval gekoppeld aan een automatische vijfbak waarmee desgewenst ook handmatig een versnelling kan gekozen worden. De aandrijving gebeurt op de vier wielen. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u.

Volkswagen heeft het met de Phaeton gemunt op klanten die anders zouden kiezen voor een Audi A8, een Lexus LS430, BMW 7-reeks en -gezien de overeenkomstige filosofie- niet in het minst de Mercedes S-Klasse. Definitieve prijzen kunnen we maar eerst deze zomer meedelen want dan pas zal de uitrusting van de wagens voor de Belgische markt vastliggen, al zullen ze volgens VW vergelijkbaar zijn met die van de S-Klasse.