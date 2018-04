Groen licht voor Mercedes Vision GST

Door: BV

e autobouwer uit Stuttgart maakte wat meer gegevens bekend van de Vision GST. Die werd in januari als concept car voorgesteld op het Autosalon van Detroit.

Met de GST, wat zoveel wil zeggen als Grand Sports Tourer, wil Mercedes z’n klanten een snelle comfortabele manier geven om met een maximum aan vrijheid tot 6 inzittenden te vervoeren. De koets is van het cross-over type, dat de eigenschappen van een sedan, een SUV, een break en zelfs een sportwagen combineert. De stroom concept cars die een dergelijke mengeling aanbieden is niet meer te tellen en naar alle waarschijnlijkheid zullen enkelen het productiestadium wel halen. Mercedes maakte er geen geheim van dat ze van plan zijn deze concept te commercialiseren, misschien al in 2004, maar het wordt nu pas officieel bevestigd.

Klein is het nieuwe ontwerp alvast niet: de totale lengte bedraagt 5,15m, net zo lang als de lange versie van de S-Klasse. Daardoor moeten alle passagiers kunnen reizen in een comfort ‘dat een Mercedes waardig is’. Om de instap achteraan en naar de derde zetelrij makkelijker te maken, tekende Mercedes de Vision GST met naar achter openslaande deuren. Die kunnen 90° openen.

De concept car is voorzien van een aantal geavanceerde technologieën, waaronder de AIRMATIC luchtvering, Sensotronic Brake Control, Active Body Control dat overhellen in de bochten tegengaat enzij Een aantal daarvan mogen we op het seriemodel verwachten.

Het hart van de Vision GST is een 5.5l V8 motor die door AMG onder handen werd genomen. Die produceert 360pk die via de 4-ETS elektronisch gestuurde vierwielaandrijving -die we kennen uit de M- en G-Klasse- op het wegoppervlak overgezet worden. Vanzelfsprekend zal Mercedes bij de lancering ook bescheidener motorversies aanbieden.