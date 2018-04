Volvo ACC2: Toekomstmuziek

Door: BV

D

e Zweedse autobouwer stelt de ACC2, wat staat voor Adventure Concept Car 2, voor. Uit de ACC1 werd de XC90, de grote SUV met plaats voor zeven die binnenkort geïntroduceerd wordt, geboren. De ACC2 werpt amper twee maanden na de voorstelling van de XC90 een blik in de toekomst van de tweede, oudere telg binnen het Cross Country (XC) gamma van de constructeur: de V70 XC die conform de naamgeving van de nieuwe SUV voortaan XC70 heet.

De ACC2 is een concept studie van een snelle, veilige en opwindende wagen die wat avontuurlijker ingesteld is dan de gemiddelde break. Dat de studie duidelijk geprofileerd wordt als een winters vervoermiddel zal wel wat met de Zweedse roots te maken hebben. Michelin zorgde voor aangepast schoeisel. Op de nieuwe 18-duims lichtmetalen velgen zitten “run-flat”-banden (waarmee je ook lek nog kan blijven rijden) met een specifiek profiel en spijkers. Natuurlijk zit de concept boordevol toptechnologie en nieuwe toepassingen. Zo zijn Őom maar wat te noemen- de koplampen gekoppeld aan de GPS. Als u dan een land binnenrijdt waar ze de linkerweghelft gebruiken, zoals Engeland, dan verandert de koplampafstelling ook automatisch.

Volvo is met name trots op het interieur waarin ze duidelijk afgelijnde vlakken met koude en warme materialen combineren. De ACC2 krijgt een voor Volvo nieuwe interieuropstelling, met vier individuele zetels.

Net als de Performance Concept Cars die de constructeur eerder toonde, beschikt de ACC2 over een chassis dat regelbaar is. De demperafstelling wordt constant bijgeregeld. Onder de kap zit de 2.434cc Volvo-motor die we nu o.a. ook al in de S60 T5 terugvinden. De vijfcilinder met hogedrukturbo ontwikkeld daar 250pk, maar voor de studie mocht dat nog 50pk meer zijn. Via een semi-automatische zesbak wordt het vermogen naar een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving overgebracht.