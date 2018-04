Dit is de Porsche Cayenne!

Door: BV

e constructeur uit Stuttgart heeft eindelijk meer gegevens bekendgemaakt over de eerste SUV van het prestigemerk, de Cayenne. Het nieuwe model komt in twee versies, de Cayenne S en de Cayenne Turbo.

De Cayenne meet 4,78m, is 1,93 breed en 1,70m hoog. Hoewel het concept voor Porsche een nieuwigheid is, heeft de ontwikkelingsafdeling van het merk -in Weissach- er alles aan gedaan om het typische karakter te behouden. Daardoor krijgt de SUV een typische Porsche-snuit met een lage motorkap en grote, specifiek gevormde luchtinlaten. De Turbo zal van de atmosferische versie te onderscheiden zijn door extra bulten op de motorkap, grotere luchtinlaten vooraan en vier in plaats van twee uitlaten achteraan.

De krachtbron, een volledig nieuw ontwikkelde 4,5l V8, zit vooraan. In de Cayenne S tekent die voor 340pk en een maximumkoppel van 420Nm. De Turbo doet daar vanzelfsprekend nog een schep bovenop: 450pk en niet minder dan 620Nm koppel. Dat is goed voor een optrektijd van 0 naar 100km/u van respectievelijk 7,2 en 5,6 seconden en een topsnelheid van 242 en 266km/u. Een Tiptronic zesbak zal gemeengoed zijn op de turboversies.

Het is Porsche menens met de off-road capaciteiten van de Cayenne. Naast een permanente vierwielaandrijving en Porsche’s Stabiliteitscontrolesysteem krijgt het nieuwe model ook een vergrendelbaar centraal differentieel en terreinversnellingen. De aanwezigheid van die techniek heeft ook een gunstige invloed op het maximale aanhangergewicht: een geremde sleep zal tot 3,5ton mogen wegen.

De marktintroductie volgt in de herfst van dit jaar.