Toyota UUV Concept

Door: BV

n Genève pakt de Japanse constructeur uit met de UUV. Dat is een cross-over concept car, met eigenschappen van een sportieve berline en een SUV. Het koetswerk houdt het midden tussen een vijfdeurs, een break en een sedan, maar met de vrije hoogte en de vierwielaandrijving die horen bij een soft-roader.

De UUV -ontworpen door Toyota’s Europese design center in Frankrijk- is 4,43m lang, 1,82m breed en 1,65m hoog. De lange wielbasis zou voor een ruim interieur moeten zorgen, waarin comfort en sportiviteit hand in hand gaan. Volgens de constructeur is de UUV een stap in de richting van een seriegeproduceerde SUV. Misschien een opvolger voor de in 1994 gelanceerde RAV4?