Rover goes pink

Door: BV

D

e Britse constructeur heeft op het Salon van Genève niet echt veel om op te vallenij behalve dan de Rover 25 Art Concept Car en die zal in elk geval kijklustigen genoeg trekken. De concept, die we feitelijk beter kunnen beschouwen als een ‘show car’, luidt de start in van het Monogram-programma. Dat houdt in dat klanten van Rover in de toekomst hun Rover zullen kunnen aankleden naar hun eigen stijl én met specifieke opties. Dat is ongeveer wat Alfa Romeo doet met de Autograph, maar Rover wil daarin een stap verder gaan.

De creative consultant Őzoals Rover het zelf noemt- voor dat programma is Matthew Wiliamson, een Engelse modeontwerper met heel wat beroemdheden op zijn klantenlijst. Om de samenwerking te vieren nam Matthew alvast de 25 onder handen. De koets is uitgevoerd in een parelmoerlak die afhankelijk van de lichtinval twijfelt tussen roos of goudkleur. De contrasterende koetswerkonderdelen zijn uitgevoerd in een al even opvallend paars. Gelakt 17-duims lichtmetaal moet het geheel sportief houden.

Binnenin is het zo mogelijk nog opvallender. De kunststofpanelen zijn in donkerpaars en roos, de zetels zijn rood en het stuur en de versnellingspook zijn bekleed met roos Connolly-leder (die o.a. ook het leder voor Rolls-Royce leveren). Voor het dak, de deurpanelen en de vloermatjes koos Williamson voor goudkleurige Indiaanse zijde met een stempelmotief. De omranding van het instrumentenbord en het opbergvak in het dashboard is in roze transparante kunststof. Om het geheel ook ’s avonds tot zijn recht te laten komen zijn die voorzien van achtergrondverlichting. Sfeer gegarandeerd.

Het showmodel wordt aangedreven door een 1.6l benzinemotor, gekoppeld aan een Stepspeed automaat, een continue variabele transmissie die manueel bediend gebruik maakt van zes vastgestelde verhoudingen.