Audi breidt aanbod uit

Door: BV

et aanbod van de constructeur op Ingolstadt wordt groter. De enige Audi met terreinambities, de A6 Allroad, krijgt een dikke 4.2l V8 onder de kap. De atmosferische krachtbron produceert 300pk en 380Nm. Voldoende voor een sprintje naar 100km/u in 7,2sec en een topsnelheid van 240km/u. Die motor wordt gekoppeld aan een elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat met Tiptronic-functie waarmee je ook manueel Őmet de pook of via toetsen aan het stuur- een versnelling kan kiezen.

Nog meer sportiviteit is er voor de A2. Daarvan wordt het aanbod naar boven toe uitgebreid met een 1.6l FSI, Audi’s eerste direct ingespoten benzinemotor, met 110pk. De A2 is volledig uit aluminium, weegt daardoor niet eens een ton en kan bijgevolg met puike prestaties pronken. 100 kan na 9,8sec op de teller staan terwijl de topsnelheid 202km/u bedraagt.

De A6 Allroad 4.2 is voor deze zomer, de A2 komt ten laatste in juni.