Audi RS6: Supersportief

e supersportieve Audi RS6, volledig door Quattro ontwikkeld, wordt Ő als berline en Avant- voorgesteld op het Autosalon van Genève.

Uiterlijk zal de krachtpatser te herkennen zijn aan het hertekende front met drie grote luchthappers die in de achterbumper hernomen worden, een discreet gelijnde spoiler (op beide versies), stijlelementen in matglanzend aluminium en uiteraard het RS6-logo op het kofferdeksel. Je kan hem ook herkennen aan de specifieke uitlaten of de standaard 18-duims lichtmetalen velgen. De RS6 krijgt een apart kleurenpallet met 5 kleuren: Avuszilver, Misanorood, Goodwoodgroen, Mugelloblauw en Daytonagrijs. Ook zwart kan, maar dat is geen exclusief recht voor de RS6.

Bij de binneninrichting stond sportiviteit en individualiteit centraal. Je wordt op je plaats gehouden door Recaro-sportzetels. Voor het interieur kan je in kiezen voor een zwart of een zilvergrijs thema. Kies je voor zwart dan heb je gordels, leder-stofcombinatie en alcantara dakhemel in zwart. In het andere thema zijn al die elementen vanzelfsprekend in het (zilver)grijs. Een volledig lederen bekleding van het interieur kan ook, tegen meerprijs.

Onder de kap komt een 4.2l V8 met 5 kleppen per cilinder, hydraulisch verstelbare inlaatnokkenassen en twee turbo’s (één per cilinderbalk). Quattro werkte voor de ontwikkeling ervan nauw samen met de motorenontwikkelingsafdeling van Audi AG in Neckarsulm. De krachtbron braakt 450pk uit tussen 5.700 en 6.400t/min. De koppelwaarde houdt het maximum van 560Nm aan tussen 1.950 en 5.600t/min.

Een vierwielaandrijving en een ook al nieuw ontwikkelde tiptronic-automaat met vijf verhoudingen brengen het koppel op het wegdek over. De RS6 spurt in amper 4,9sec van 0 naar 100km/u. Bij 250km/u beslist de elektronica dat het wel welletjes is. Stoppen doet de Duitser met geventileerde en geperforeerde schijven. Vooraan hebben die een diameter van 36,5cm, achteraan is dat 33,5cm. Naast de noodzakelijke aanpassingen van het onderstel introduceert Audi ook voor het eerst het DRC (Dynamic Ride Control), dat is een elektronisch gestuurd dempersysteem dat middels diagonaal gelinkte schokdempers de bewegingen van de koets over de langs- en dwarsas tegenwerkt.

De Belgische uitrustingen en prijzen zijn nog niet bekend, maar de importeur heeft nog even tijd. De eerste RS6 wordt niet voor het eind van de zomer in België verwacht.