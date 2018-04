De nieuwe Mercedes CLK

Door: BV

ercedes gaat op het Autosalon van Genève de nieuwe CLK voorstellen. Die krijgt een volledig nieuw ontworpen koets die zo goed als geen carrosserieonderdelen deelt met de rest van het gamma. Het radiatorrooster is specifiek en Mercedes blijft bij de koplampen trouw aan de dubbele ovalen optieken al zijn de lichtbokken weerom specifiek voor het model ontworpen. Om de dynamische eigenschappen van het model te ondersteunen koos men voor een zijvlak met één doorlopende glaspartij, de B-stijl werd weggelaten. De forse C-stijl zorgt voor voldoende stevigheid. In de vormgeving van de achterlichten verdwenen de hoeken ten voordele van een zachtere ronding, net als op nieuwe E-Klasse die in Brussel zijn wereldpremière beleefde. Ook de aërodynamica werd niet uit het oog verloren: het ontwerp laat een uitstekende Cx van 0,28 opmeten.

Zoals gebruikelijk werd ook de CLK weer wat groter: 7,1cm in de lengte, 1,8cm in de breedte en 4,2cm in de hoogte. De wielbasis nam met 2,5cm toe en bedraagt nu 2,71m. De inzittenden profiteren van de volumewinst. De ruimte tussen de zetels, hoofdruimte, knieruimte, en de breedte ter hoogte van ellebogen en schouders nam toe.

De nieuwe CLK zal verkrijgbaar zijn met 7 motorversies; 6 daarvan zijn nieuw of op z’n minst verder ontwikkeld. De instapmotoren zijn viercilinders. De CLK 200 Kompressor met 163pk, en de nieuwe direct ingespoten CLK 200 CGI benzinekrachtbron met 170pk. Er zijn ook wat herziene zescilindermodellen, maar de snelste versies krijgen een V8 onder de kap. De CLK 500 is 306pk sterk en de CLK 55 AMG krijgt zelfs 367 paarden onder de kap. Daarmee kunnen de snelste versies is respectievelijk 6,0 en 5,2sec naar 100km/u. De topsnelheid is zoals gebruikelijk elektronisch begrensd op 250km/u. De aanpassingen aan alle motoren zorgen voor een winst in vermogen (tot 27pk) en meer koppel (tot 15%) ten opzichte van de vergelijkbare voorgangers terwijl het verbruik met gemiddeld 6% daalde.

Naast een standaarduitrusting met o.a. gordijnairbags, airconditioning en een regensensor, zal het nieuwe model ook uitgerust kunnen worden met een aantal hoogtechnologische opties. Mercedes spreekt o.a. over een startsysteem zonder sleutel (Keyless-Go), stembediening voor radio en telefoon (Linguatronic) en een radargestuurde snelheidsregelaar Őcruise control- die de snelheid automatisch afstemt op die van de voorliggers (Distronic).

De CLK komt er zeker in twee uitvoeringen: Avantgarde en Elegance. Op de prijzen is het nog even wachten.