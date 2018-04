Mercedes vernieuwt onder de kap

Door: BV

p z’n minst een deel van het interessante nieuws op de Mercedes-stand in Genève zal te vinden zijn onder de kap. De Duitse constructeur stelt daar immers zijn nieuwe gamma benzinemotoren voor. Die worden volgende maand geïntroduceerd op de C-klasse terwijl de andere modellen van dan af langzaam zullen volgen.

Het gaat om een nieuw ontwikkelde lichtmetalen viercilinder met 1.8l inhoud. Die wordt in vier verschillende versies gecommercialiseerd. Het nieuwe gamma begint met de C180 K, een geblazen (met kompressor dus) variant die goed is voor 143pk. Daarmee kan de C-Klasse in 9,7 seconden naar 100km/u en haalt hij een topsnelheid van 222km/u. Dat is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger van respectievelijk 1.3sec en 12km/u. De C200 K, geblazen, tekent voor 163pk en er is ook nog een C230 K, de krachtigste 1.8 met 192pk. Daartussen komt de C200 CGI. Dat is de eerste benzinemotor met directe injectie van de constructeur (foto). Hoewel hij geen recht heeft op een compressor, produceert hij toch nog 170pk. Het gemiddelde verbruik van 7,8l/100km ligt 19% lager dan bij zijn voorganger.

De nieuwe krachtbronnen werden stiller, zuiniger en schoner. Ze voldoen allen aan de Euro4-norm die vanaf 2005 van kracht is.