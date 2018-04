Mazda 2 in Genève

Door: BV

p het toonaangevende Europese autosalon komt de Japanse constructeur met een nieuwe compacte wagen op de proppen. Een concept car weliswaar, maar de productieversie zou al voor 2003 kunnen zijn.

Wat, binnen de nieuwe Mazda-naamgeving, als "Mazda 2" door het leven moet gaan, wordt in Genève gepresenteerd als MX Sport Runabout. Hij is 3,9m lang, 1,72m breed en 1,55m hoog. De wielbasis bedraagt 2,5m en hij wordt gebouwd op hetzelfde onderstel als de Ford Fiësta. De wagen krijgt een tweevolumekoets met dynamisch getekende lijnen en het typische vijfhoekige radiatorrooster. Binnenin wil de constructeur troeven uitspelen als een uitstekende afwerking en een huiselijke sfeer. Die wordt verkregen door gebruik te maken van beigetinten en chocoladekleur gecombineerd met metaalaccenten.

Onder de kap van de concept zit een 1.5l viercilindermotor in lijn met variabele kleppentiming en dubbele bovenliggende nokkenassen. Die wordt gekoppeld aan een viertrapsautomaat. Omdat hij op het onderstel van de Fiësta staat is het niet onwaarschijnlijk dat hij ook enkele motoren uit die stal overneemt. Vooral de kleine 1.4l Common-rail diesel zou een grote troef zijn voor de dieselminnende Europese markt. En er komt nog meer Ford aan te pas: de Mazda 2 zal van de band lopen in de Ford-fabriek van het Spaanse Valenciennes.