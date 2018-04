Volkswagen Magellan concept car

Door: BV

p de NAIAS (North American International Auto Show) in Detroit stelde VW traditiegetrouw een concept car voor. Dit jaar werd dat de Magellan. De naam werd ontleend aan de Portugese ontdekkingsreiziger Fernão Magalhães die tijdens de Middeleeuwen in opdracht van Karel de Vijfde als eerste een reis rond de wereld maakte op zoek naar een alternatieve route (via het Westen) naar de kruideneilanden. Die expeditie vergde omwille van de steeds veranderende omstandigheden het uiterste van het aanpassingsvermogen van de mensen aan boord. Aanpassingsvermogen en veelzijdigheid liggen aan de basis van deze studie, die troeven uit verschillende segmenten moet verenigen.

In Sitges, nabij Barcelona, verenigde de ploeg van Volkswagens design center de eigenschappen van break, SUVs en MPV tot de 4,68m lange, 1,86m brede en 1,62m hoge Magellan. Binnenin maakt men gebruik van degelijke materialen zoals leer, gecombineerd met aluminiumkleurige accenten. Een speciaal effect wordt bekomen door bepaalde zaken op te hangen zodat het lijkt alsof ze in het ijle zweven. De ontwerpers deden dat o.a. met de zes individuele zetels, maar ook met het dashboard. De Magellan bulkt overigens van de leuke vondsten. Zo is het kleine caravannetje uitrekbaar (het wordt het maar liefst 2m langer) en is de bagagebak op het dak omgedraaid bruikbaar als boot. Ook het GPS-To-Go is nieuw. Dat navigatiesysteem kan uit de wagen genomen worden zodat je ook op een wandel of fietstocht steeds weet waar je bent.

Onder de kap ligt een forse W8 benzinemotor die 275pk sterk is. Voor het comfort zorgt een pneumatisch ophanging met een actieve hydraulische schokabsorptie.