Strengere boetes voor meer verkeersveiligheid

Door: BV

D

e regering wil tegen 2010 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in België terugbrengen van bijna 1.500 mensen per jaar naar maximaal 700 verkeersdoden. Men wil dat doen met 23 maatregelen. Vooreerst gaat de pakkans vergroten, dit jaar nog met 10% en elk volgend jaar tot 2004 nog eens met hetzelfde percentage. De stijging van de controles wordt mede mogelijk gemaakt door de meer 1.000 extra politiemensen die Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Dusquesne zal inzetten voor verkeerscontroles. Die mensen werken nu al bij de politie, maar vervullen administratieve taken waarvoor Binnenlandse Zaken op zoek gaat naar burgerpersoneel. Tegen 2004 zou je dus een derde meer kans hebben op je overtreding geverbaliseerd te worden. In datzelfde jaar wil minister Steve Stevaert ook al onbemande camera?s hebben op 350 van de 1400 grote Vlaamse kruispunten.

Behalve de pakkans gaan ook de boetes fors de hoogte in: eenzelfde overtreding zal dan tot tien maal zo veel kosten als in onze buurlanden. De overtredingen worden opgedeeld in 4 categorieën. Voor de gewone of kleine overtredingen kunnen dan boetes gehanteerd worden van € 55 tot € 1.375. We denken daarbij o.a. aan kleine snelheidsovertredingen (tot 10km/u) en foutparkeren. Als je tussen 10 en 20km/u te snel rijdt kan je dat van € 275 tot € 1.375 kosten. Dat is een overtreding van de eerste graad. In dezelfde categorie zit o.a. ook het niet dragen van de veiligheidsgordel, telefoneren aan het stuur en bumperkleven. Vanaf een overtreding van de tweede graad spreken we van een zware overtreding. Dat geldt onder meer voor het in gevaar brengen van voetgangers, meer dan 20km/u te snel rijden, het niet respecteren van de voorrangsregels? Wie daarop betrapt wordt kan van € 275 tot € 2.750 moeten betalen. De vrachtwagens krijgen na de goedkeuring van de wet ook een inhaalverbod tijdens regenweer, als ze dat niet respecteren is ook dat een zware overtreding van de tweede graad. De zwaarste overtreders, voor het rijden onder invloed, meer dan 50% te snel rijden (of een snelheid hebben van meer dan 50km/u voor een zone 30 en 160km/u voor de autosnelweg) of het negeren van een rood licht, krijgen gegarandeerd een boete van € 550. Het maximumbedrag is ook daar vastgesteld op € 2.750. Bovendien wordt bij elke overtreding van de derde graad het rijbewijs voor ten minste 8 dagen ingevorderd.

De draconische maatregelen moeten paal en perk stellen aan het vele leed op de Belgische autowegen, ook al kiest men hier duidelijk voor repressie. Hoewel de slechte toestand van de infrastructuur bijvoorbeeld rechtstreeks verantwoordelijk is voor tot 1 ongeval op 10 (en dan is de onrechtstreekse betrokkenheid nog niet in rekening gebracht), is daarvoor niets voorzien. De mentaliteitsverandering moet in België komen uit de portemonnee? verkeersopvoeding voor jong én oud lijkt daarvoor anders ook geschikt, maar niets daarover in het nieuwe plan.