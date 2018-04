Toyota Yaris D-4D

Door: BV

e nieuwe 1364cc krachtbron krijgt 2 kleppen per cilinder met Common-Rail inspuiting op 1600bar en een door Toyota nieuw ontwikkelde turbolader met lucht-lucht intercooler die in het uitlaatspruitstuk geïntegreerd is. Hij ontwikkelt 75pk bij 4.000t/min. en 170Nm trekkracht die tussen 2.000 en 2.800t/min. constant ter beschikking is. De motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen. Daarmee is de Yaris tot 170km/u snel en haalt hij 100km/u na 12,9 seconden. De Verso geeft 10km/u toe op de topsnelheid en 0,9sec op de spurt naar 100km/u. Dieselen kan in de Yaris driedeurs vanaf € 11.855 (478.230 BEF). Een vijfdeurs kost minimaal € 12.255 (494.366 BEF), terwijl voor de Verso D-4D € 14.270 (575.650 BEF) betaald moet worden.