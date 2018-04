Subaru Legacy facelift

Door: BV

ubaru liet op het Salon van Brussel niet alleen de Impreza STi zien waarover we het reeds eerder hadden, ook de Legacy die verkrijgbaar is als Sedan of Touring Wagon (break dus) werd aangepast. De Legacy is te krijgen met 2 viercilinder boxermotoren onder de kap: een 2.0 van 125pk en 184Nm en een 2.5 van 156pk en 223Nm. Je hebt bij beide motorversies de keuze uit een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat.

Met het begin van 2002 schrapt Subaru de 2.0LX-uitvoering uit de prijslijst. De Legacy krijgt ook een gewijzigd radiatorrooster, koplampen en voorbumper. Binnenin veranderde men de stoelbekleding en heb je voortaan recht op een dubbele dagteller en een zelfdovend lampje bij het contactslot. De motorkap wordt nu uit aluminium vervaardigd en daardoor werd wat gewicht gewonnen.