Cardoen en Colruyt werken samen

e Europese automarkt, tot op heden nagenoeg volledig in handen van gespecialiseerde en merkafhankelijke dealers, wordt binnenkort onder impuls van de Europese Unie geliberaliseerd. Het moet dan mogelijk zijn nieuwe wagens te kopen bij merkonafhankelijke verkopers die meer dan één merk aanbieden. In België loopt Cardoen al een tijdje vooruit op die trend en niet zonder succes. Karel Cardoen opent intussen al het zevende filiaal.

Colruyt zal in samenwerking met Cardoen vanaf 23 januari 3 verschillende wagens aanbieden via zijn netwerk van winkels, een primeur in Europa. Het gaat om een testproject waarbij geïnteresseerden bij Colruyt-winkels hun wagen kunnen reserveren. Afhalen kan dan bij een vestiging van Cardoen. Affiches, technische gegevens en reserveringsformulieren worden in 20 vestigingen voorzien. De wagens zelf, een Alfa Romeo 156, een Daewoo Tacuma en een Ford Fiësta, zullen op de parking van 10 winkels te zien zijn.