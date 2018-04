Mazda 6 voorgesteld

Door: BV

D

e opvolger van de Mazda 626, die kortweg ‘Mazda 6’ zal noemen, stond eerder al op het Autosalon van Tokyo als ‘Atenza’, maar werd nu in Detroit in z’n definitieve vorm voorgesteld. De lancering is gepland begin 2003 en de VS bijten de spits af.

De Mazda 6 zal gecommercialiseerd worden in 3 koetwerkversies. Een 4-deurs berline, een 5-deurs hatchback en een break. Hij staat op een volledig nieuw platform dat Mazda op het vlak van de middenklassewagens in één ruk weer op hetzelfde niveau moet brengen als de Duitse concurrenten. Uiterlijk zet de 6 de nieuwe Mazda designtrend, met het vijfhoekige radiatorrooster door. De algemene styling is dynamischer, met koplampen met helder afdekglas, meer uitgesproken windgeleiders en achterlichten met verschillende optieken achter helder afdekglas in een blinkend zilveren behuizing (in de stijl van de Lexus IS200).

Onder de kap komt een nieuwe 2.3l viercilinder benzinemotor en een 3.0 V6. Of die ook naar België zullen komen is eerder twijfelachtig. Mazda beloofd de dieselminnende Europese markt alvast wel twee nieuwe varianten van de DIRECO-D 2l dieselkrachtbron. Een versie met 118pk en 310Nm (bij 2.000t/min) en een variant met evenveel koppel maar een maximumvermogen van 134pk. De ophanging zal vooraan uit dubbele wishbones bestaan, achteraan doet men beroep op een multi-link systeem.

De ontwerpers besteedden extra aandacht aan de invulling en aankleding van het interieur. Dat zorgde voor een verbetering in de zitkwaliteit, de rijhouding, gebruikte materialen en beenruimte achteraan waardoor 5 personen in alle comfort vervoerd kunnen worden. De kofferruimte voor de 4-deurs zal 500l bedragen. De vijfdeurs is van een iets kleinere kofferruimte voorzien (490l) terwijl de break er net iets meer heeft (504l).