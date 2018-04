Jeep Compass concept car

Door: BV

aimler-Chrysler stelde op de North American International Autoshow (NAIAS) in Detroit nog maar eens een nieuwe concept car voor. Deze is gebaseerd op de Jeepster Concept Car die in 1998 werd voorgesteld en staat op het platform van de Jeep Liberty -die in Europa de Cherokee vervangt en ook die naam kreeg-, waarvan hij ook enkele stijlkenmerken (de grille met 7 horizontale openingen en de ronde koplampen met gewelfde motorkap) overneemt. De Compass moet zich in de stad in z’n nopjes voelen terwijl hij toch voldoende potentieel heeft om er ook off-road stevig tegenaan te gaan. Hij beschikt immers nog steeds over vierwielaandrijving en een bodemvrijheid van meer dan 21cm. Volgens de ingenieurs moet de Compass de consument -en men mikt hierbij specifiek op de jongeren tot 24 jaar- een idee geven van wat het Jeep-segment in de toekomst zou kunnen bieden (de Jeep Wrangler is al lang niet meer van de jongste Ő).

Binnen de compacte buitenafmetingen, 4,15m lengte, een breedte van 1,83m en een hoogte van 1,63m, moet hij voldoende ruimte bieden om 4 inzittenden en hun bagage te plaatsen. Het interieur is sober en bestaat uit een instrumentenbord dat naar Daimler-Chrylers’ zeggen op dat van een jachtvliegtuig geïnspireerd is en vier individuele kuipzetels. De vloerbekleding bestaat volledig uit rubber. Onder de kap huist een 3.7l V6. Die produceert 210pk en 320Nm koppel. 20-duims wielen met 235/55 Goodyear banden en een viertrapsautomaat zetten dat vermogen op het wegdek. Dat levert de 1406kg zware concept car een topsnelheid op van 176km/u. Het spurtje naar 100 moet kunnen in minder dan 10sec.