Chrysler: Krachtige Neon in productie

p de Motorshow van Los Angeles presenteerde de Daimler-Chrysler Group de productieversie van de sportieve Neon die in 2000 als SRT Concept car werd voorgesteld. De Dodge SRT-4 (de Neon wordt in de VS verkocht onder de merknaam Dodge, maar het is de zelfde wagen) krijgt een 2.4l benzinekrachtbron met turbo in het vooronder. Da’s goed voor 205pk. De wagen krijgt speciale 17-duims lichtmetalen velgen, een aangepast interieur (met kuipzetels en een sportiever gelijnd instrumentenbord), en wat koetswerkaddenda zoals een knoert van een kofferspoiler.

De 0-60mph doet de SRT-4 in 5,9 seconden. Het spurtje van 0 naar 100km/u zal dus (omdat 60mph maar 96km/u is) één of twee tienden extra in beslag nemen. De topsnelheid bedraagt 237km/u. De opgepepte Neon is daarmee, na de Viper, de snelste wagen uit het gamma.