Ford GT40 concept car

et de GT90 introduceerde Ford intussen al meer dan 5 jaar geleden de idee om een opvolger te maken voor de legendarische GT40 die in de jaren 60 de schrik van elk racecircuit was.

De nieuwe Ford GT40 werd nu voorgesteld op het Autosalon van Detroit. In tegenstelling tot wat Ford de laatste tijd laat zien (en in tegenstelling tot de modern gelijnde GT90), heeft de GT40 geen “New Edge” design. De stijl is retro in zijn puurste vorm. Hoewel de gelijkenis met de originele GT40 uit de jaren 60 duidelijk aanwezig is, delen ze geen enkel component. De nieuweling is met een lengte van 4,61m, een breedte van 1,95m en een hoogte van 1,11m meer dan 30cm langer en 10cm hoger dan zijn geprezen voorganger uit sixties.

Onderhuids is alles high-techijHet chassis is een volledig nieuw ontwikkeld aluminium buizenframe met hulponderstellen voor- en achteraan. De ophanging is volledig onafhankelijk met horizontaal geplaatste dempers om het lage profiel te kunnen handhaven. Remmen doet de Ford met geventileerde schijven (met maar liefst 6 zuigers per schijf) in 18-duims lichtmetaal met 245/45 rubbers vooraan en 19-duims lichtmetaal met 285/45 banden achteraan.

De krachtbron is een lichtmetalen 5.4l V8. Die wordt centraal geplaatst en heeft onder andere 4 kleppen per cilinder, dubbele bovenliggend nokkenassen, een supercharger en een intercooler. Daarmee tekent hij voor een vermogen van 500pk bij 5250t/min en een maximum koppel van bijna 700Nm bij 3250t/min. Dat alles wordt gekoppeld aan een close-ratio zesbak van ZF. Het vermogen en koppel zijn vergelijkbaar met wat de originele GT40 uit een 7-liter krachtbron puurde. Met een geschatte topsnelheid van ruim 320km/u moet dit ontwerp de strijd kunnen aangaan met de huidige raceversies van de Dodge Viper en de Chevrolet Corvette. Of hij binnenkort ook effectief op de racecircuits te zien zal zijn, wil Ford nog niet kwijt.