Cadillac SRX komt sneller dan voorzien

Door: BV

et Amerikaanse merk, dat dit jaar zijn 100ste verjaardag viert, versnelt zijn productoffensief. De komende 18 maanden zullen 5 nieuwe modellen geïntroduceerd worden. Eén daarvan is de Cadillac SRX, een Crossover die de eigenschappen van een luxeberline, terreinwagen en monovolume zal combineren. Die komt al in de eerste helft van 2003 op de Amerikaanse markt. Europa volgt in 2004.

De SRX (waarbij de ‘S’ staat voor de modelreeks, de ‘R’ voor Reconfigurable Őde aanpassingsmogelijkheden van het koetswerk- en ‘X’ voor Crossover) neemt tal van oplossingen over uit de Cadillac Vizon, die als concept werd voorgesteld op het Autosalon van Génève vorig jaar. De SRX zal in Lansing, Michigan, van de band lopen. Ook de Cadillac CTS wordt daar gebouwd.