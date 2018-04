Supersnelle S-Type R

Door: BV

J

aguar neemt het gamma van de S-Type onder handen. Er komt een nieuw instapmodel, met de 2,5l V6-motor van 201pk uit de S-Type en er werd aan de ophanging gesleuteld. Daardoor zou het comfort verbeteren terwijl de wagen toch strakker op de weg ligt. Alle S-Types hebben voortaan recht op een raamomlijsting in chroom, er zijn andere velgen, het radiatorrooster is wat gewijzigd en de zijspiegels zijn nieuw. Ook in het interieur paste men één en ander aan. Zo heeft de wijzerplaat voortaan klokjes met een achtergrond in ‘Britisch Racing Green’, werd de middenconsole opnieuw vormgegeven waardoor ze nu ook een (optionele) touch-screen kan bevatten, en monteert men comfortabelere zetels. De handrem wordt vanaf nu elektronisch bediend door een schakelaar op het dashboard. In de optielijst staan voortaan ook een navigatiesysteem met stemherkenning en elektrisch verstelbare pedalen.

De S-Type R is de nieuwe top van het gamma. Onder de kap zit de gekende 4,2l V8, die voor de gelegenheid niet 300pk, maar 400pk sterk is. De S-Type R is daarmee ook meteen de krachtigste productiejaguar ooit. 100km/u staat na 5,5 seconden op de teller en topsnelheid is begrensd op 250km/u. Om al dat geweld in goede banen te leiden monteerden de ingenieurs een nog geavanceerdere versie van de CATS-ophanging (een actief systeem), grotere remmen (van Brembo) en bredere rubbers. De motor wordt enkel gecombineerd met een gloednieuwe automatische zesbak van ZF. De automaat zal ook in de rest van het S-Type gamma, zoals de nieuwe 2.5 V6, beschikbaar worden. Aan de buitenzijde merken we de zwarte raamomlijsting op, terwijl de rest van de chroomaccenten plaats maakten voor exemplaren in koetswerkkleur. Een specifiek radiatorrooster en iets meer uitgewerkte spoilers en zijskirts maken het plaatje compleet.