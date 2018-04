Suzuki Jimny Swatch Irony

Door: BV

p het Salon van Brussel introduceert Suzuki de Jimny Swatch Irony. Dat is een speciale reeks van de 3,62m grote 4x4, Jimny. Die mikt op een publiek dat voordeel ziet in de compacte buitenafmetingen (ideaal voor stadsverkeer) en de terreincapaciteiten.

De Jimny wordt aangedreven door de G13BB 1.3l viercilinder benzinekrachtbron van 80pk. Het maximale vermogen is bij 6.000t/min ter beschikking, terwijl de maximale trekkracht Ő 104Nm Ő bij 4.500t/min gemeten wordt. De motor wordt in de compacte Suzuki gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf verhouding. De terreinliefhebber beschikt ook over een reductiebak. Daarmee komt de eindoverbrenging op 2.145 in plaats van 1.320. Wie wat intensiever met het 4x4-gebeuren bezig is, wil verder nog weten dat de maximale hellingshoek vooraan 42° bedraagt. Achteraan is dat 46°. Door de korte wielbasis en een bodemspeling van 19cm komt de maximale overrijhoek op 31°.

De Jimny is verkrijgbaar als Berline (met een metalen dak) en Cabrio (met een soft top uit 2 delen). De catalogusprijs voor beide versies bedraagt € 12.899 (520.344 BEF). De Swatch krijgt als extra uitrusting lichtmetalen velgen, airco (enkel berline), geïntegreerde mistlampen, een Swatch-Irony tapijtenset, Swatch Irony striping, metaalkleur (zilver), alu-look middenconsole, een harde weel-cover met Swatch Irony-logo, een Swatch uurwerk en een specifieke bekleding in leder-alcantara. De speciale uitvoering kost € 15.599 (629.262 BEF) voor de Cabrio en € 16.599 (629.602 BEF) voor de Berline.