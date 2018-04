Opel Astra Cabrio Turbo

Door: BV

2002 brengt voor destra wat nieuwigheden. Zo zijn op grote gordijnairbags voortaan standaard op de gewone koetswerkversies en kunnen de topmodellen (met 2.2l benzinemotor) van alle koetswerkversies, inclusief Cabrio en Coupé, optioneel uitgerust worden met Xenonlampen met dynamische koplampafstelling en hogedruk sproei/wissysteem en elektronische airconditioning. De Astra’s krijgen een licht gewijzigd instrumentenbord met nieuwe wijzerplaten (met verchroomde omlijsting voor Sport en Elegance, bij de sport met witte achtergrond) Er zijn ook 6 nieuwe stofjes voor het interieur beschikbaar.

Bij de Astra Coupé en Cabrio laat de 2.2l benzine zich tegenwoordig ook combineren met een viertraps automatische transmissie. De 2-liter turbogeladen benzinekrachtbron uit de Opel Astra Coupé Turbo en de Opel Zafira OPC krijgt nu een derde onderkomen in de Astra Cabrio. Die wordt enkel op de Bertone editie aangeboden en beschikt standaard o.a. over airco, windscherm en lederen interieur. Voor de Turboversie worden de 16-duims velgen ingeruild voor 17-duims exemplaren.

De turbomotor levert een maximumvermogen van 192pk en 250Nm trekkracht bij 1.950t/min. De spurt naar 100km/u kan in 8sec terwijl de topsnelheid 242km/u bedraagt, dat is telkens iets minder goed dan de Coupé. Bij een gezapige rijstijl moet 9,1l kostbaar vocht per 100km volstaan. De Cabrio Turbo zal te zien zijn op het Autosalon van Brussel. Hij is verkrijgbaar vanaf € 27.770 (1.120.239 BEF).