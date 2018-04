Laatste loodjes voor Chrysler Prowler

Door: BV

e Chrysler Prowler werd in 1993 als concept car door zijn geestelijke vader, de ontwerper Tom Gayle, voorgesteld als een eerbetoon aan de in de VS populaire Hot-Rods. Het Amerikaanse publiek ging meteen door de knieën, dus er kwam een productieversie. Die werd in 1997 voorgesteld in ‘Deep Purple’, meteen de enige verkrijgbare kleur. Ondanks een sterk gepeperd prijskaartje werden er toch al meer dan 11.000 stuks verkocht. In februari valt het doek over de door Chrysler voorziene productieperiode van 5 jaar. Om er toch nog iets speciaals van te maken, veranderde Chrysler de kleur van het model. De laatste exemplaren worden in ‘Deep Candy Red’ geleverd.