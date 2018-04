Bentley voor de Queen

Door: BV

e Britse constructeur zal de koningin van Engeland volgend jaar bij de viering van haar gouden jubileum een wagen cadeau doen. Het gaat niet om een productiemodel van de autobouwer, maar om een model dat speciaal voor de Queen ontworpen is. Hij zal enkel bij officiële gelegenheden van stal gehaald worden.

Het idee is niet nieuw: bij haar zilveren jubileum (in 1977) kreeg ze een Rolls-Royce Phantom VI cadeau, die met meer dan 200.000km op de teller nog steeds gebruikt wordt. Het koningshuis had er al twee, uit 1960 en 1961 en in 1987 kocht het nog een exemplaar van de vernieuwde Phantom VI.

De Queen mag in mei van volgend jaar de sleutels in ontvangst nemen. De eerste publieke verschijning van de wagen zal een maand later zijn. Onder leiding van directeur design van Bentley, Dirk van Braeckel, wordt er al sinds februari 2000 aan gewerkt.