Volvo diesel met 130pk

olvo breidt zijn dieselaanbod uit. De S60, V70 en S80, die allemaal dezelfde mechanische structuur delen, krijgen een nieuwe 130pk sterke dieselvariant. Het gaat om een afgeleide van de D5, de 2401cc vijfcilinder diesel met Common-railinjectie die eerder dit jaar debuteerde. Die motor (Type D5244T) heeft een maximumvermogen van 163pk bij 4.000t/min. en levert 340Nm tussen 1.750 en 3.000t./min. De nieuwe variant (Type D5244T2) krijgt als opschrift 2.4D en haalt bij eenzelfde boring en slag (81/93mm) en compressieverhouding (18:1) een maximumvermogen van 130pk bij dezelfde 4.000t./min. De koppelkromme verloopt iets minder vlak en de maximaal voorradige trekkracht piekt op 280Nm bij 1.750t./min.

Over topsnelheid, gemiddeld verbruik en acceleratietijd zijn nog geen gegevens bekend, maar het spurtje naar 100km/u zal waarschijnlijk een seconde of 11 in beslag nemen. Standaard wordt de krachtbron gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar ook een automaat met evenveel verhoudingen wordt leverbaar. De 2.4D zal volgende maand te zien zijn op het Automobielsalon van Brussel. In combinatie met de dieselkrachtbron komt de prijs voor de S60, V70 en S80 op respectievelijk 1.004.464 BEF (€ 24.900), 1.173.891 BEF (€ 29.100) en 1.206.163 BEF (€ 29.900).