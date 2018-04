Renault Dieselt naar Dakar

Door: BV

ean Louis Schlesser is tweevoudig winnaar van de wedstrijd Parijs-Dakar en viervoudig wereldkampioen terreinrally. Met zijn Schlesser-buggy was hij trouwens de eerste piloot die het met een tweewielaangedreven wagen wist te halen van de 4x4’s. Dit jaar probeert Schlesser, samen met hoofdsponsors Renault, Elf, Altadis en BF Goodrich, eens wat anders. Renault Sport ontwikkelde immers een tweewielaangedreven buggy met een opgepepte variant van de 1.9dCi motor. In de productieversie is die 120pk sterk, maar de variant die Schlesser naar een podiumplaats in Dakar zou moeten brengen heeft 200 paarden onder de kap. Daarmee is het vermogen (en de topsnelheid) lager dan bij de meest directe concurrenten, maar het koppel van 400Nm en de beschikbaarheid ervan bij lagere toerentallen zou in het mulle woestijnzand een voordeel moeten zijn.

Renault doopte de buggy omwille van promotionele doeleinden “Buggy Kangoo dCi”. Naast Schlesser krijgt ook de Belgische piloot Stéphane Henrard een exemplaar. Josep Maria Servia krijgt een derde exemplaar, maar die heeft een V6 benzinemotor. De wedstrijd start op 28 december en eindigt op 13 januari in Dakar.