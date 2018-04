Renault Kangoo 1.5dCi

Door: BV

R

enault’s Kangoo verkoopt uitstekend. In Europa is hij marktleider met een marktaandeel van 47,2% en in België doet alleen de Citroën Berlingo het beter. De Citroën gaat met 29,9% van de kopers aan de haal. Renault kaapt er met 4103 inschrijvingen 27,7% van weg.

Het aanbod werd onlangs opgefrist en nu voorziet de Franse constructeur een nieuwe dieselkrachtbron. Het gaat om de 1.5dCi die onlangs in de Clio werd geïntroduceerd. Die is 65pk sterk en ontwikkeld 160Nm koppel bij 2.000t./min. Dat is 33% meer dan de 1.9D met evenveel vermogen. Die blijft ook beschikbaar zodat de 1.5dCi zich positioneert tussen de 1.9D met 55 en 65pk en de 1.9dTi met 80pk. Door het extra koppel is de nieuwe diesel 4 seconden sneller in de spurt tot 100km/u dan de 1.9 (16,3 in plaats van 20,2sec). De Common-Rail technologie is bovendien minder dorstig. Renault stelt een verbruik van 5,5l voor de gemengde cyclus voorop. Dat zorgt samen met een onderhoudsinterval van 30.000km voor een lage gebruikskost. De inspuiting van Delphi Automotive Systems is geluidsarm (door de periode tussen voor- en hoofdinspuiting te beperken). Bij 3.000t/min is er een winst van 3 decibels ten opzichte van zijn grotere maar even sterke broer.

Vanaf januari is de nieuweling te krijgen in de afwerkingsniveaus Expression en Privilege en 2 speciale reeksen: Hélios en Alizé.